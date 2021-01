Pe perioada pandemiei, la Iaşi a crescut alcoolismul Unul dintre cazurile care au uimit corpul medical a fost al unui tanar de 29 de ani, care a murit de ciroza. „Pacientul de 29 de ani nici nu a vrut sa se prezinte la spital. Familia constatase ca de o saptamana era galben la fata. Dupa aceea a inceput sa faca melena si hematemeza si, abia cand a devenit inconstient, familia a sunat la 112. Avea hemoragie digestiva pe structura varicelor esofagiene. Nu am mai putut face nimic. In cateva ore s-a stins&ldqu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

