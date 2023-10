Stiri pe aceeasi tema

VIDEO| Eclipsa inelara de Soare, 14 octombrie: Cum se poate vedea din țara noastra 'inelul de foc'Un eveniment ceresc spectaculos are loc sambata, 14 octombrie. O eclipsa de soare inelara va fi vizibila in unele parți ale SUA, Mexic și in America de Sud și Centrala. Oamenii din SUA ar trebui sa vada cel puțin o eclipsa parțiala, spune NASA.

- Un eveniment ceresc spectaculos are loc sambata, 14 octombrie. O eclipsa de soare inelara va fi vizibila in unele parți ale SUA, Mexic și in America de Sud și Centrala. Oamenii din SUA ar trebui sa vada cel puțin o eclipsa parțiala, spune NASA.

- De o luna de zile s-a dat startul procesului de demolare a stadionului din Pitești, lucrarea fiind aproape de finalizare, in prezent lucrandu-se la tribuna oficiala # Noua arena va costa 100 de milioane de euro, acum existand cinci oferte pentru construcția noii arene de cinci stele Actuala casa a "vulturilor"…

- Luna noua din Balanța aduce o eclipsa solara inelara pe data de 14 octombrie 2023, in zi de mare sarbatoare pentru credincioșii romani. De Sfanta Parascheva se petrece pe cer un fenomen astronomic rar și totodata un eveniment astrologic care influențeaza puternic zodiile.Eclipsa solara inelara din data…

- Un fenomen rar și in același timp foarte spectaculos va avea loc, in SUA, pe 14 octombrie. Daca-l rateaza acum, curioșii nu vor mai putea sa-l mai vada timp de peste 20 de ani. Este vorba despre o eclipsa inelara de soare care va putea fi vazuta 14 octombrie. „Inelul de foc” se va putea vedea in America…

- Cel mai insorit loc de pe Pamant este Altiplano, un platou arid din deșertul Atacama din Chile, la poalele Anzilor. Potrivit unui studiu recent, razele soarelui sunt, in acest loc, similare ca intensitate cu o zi de vara pe planeta Venus, relateaza The Guardian.

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- Situat langa coasta de vest a Americii de Sud la o altitudine de mai bine de 4.000 de metri, vastul platou Altiplano din deșertul Atacama, in apropiere de Munții Anzi, primește mai multa lumina de la Soare decat oricare alt loc de pe Pamant, scrie Washington Post. Platoul primește la fel de multa radiație…