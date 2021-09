„Don’t Look Up”, cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence, scris si regizat de Adam McKay, va fi lansat de Netflix pe 24 decembrie. „Don’t Look Up” este scris si regizat de laureatul cu Oscar, Adam McKay („The Big Short”), iar din distributie mai fac parte Mark Rylance, Ron Perlman, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis si Tomer Sisley. In distributie sunt si Cate Blanchett si Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman, potrivit News.ro. Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspata…