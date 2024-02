Pe modelul Bazarului Gorbaciov: Targul de la Obor, din Constanta va fi demolat. Este invocat riscul seismic ridicat

Stiri pe aceeasi tema

ATENȚIE! Riscul de producere și de propagare a incendiilor in padure este foarte ridicat

- Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Alexio Star Development Sun SRL, care doreste sa investeasca pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu. Prin CU 446 din 14 februarie 2024, firma doreste edificarea unui imobil locuinte de serviciu S P 6E cu spatii comerciale en gros, organizare…

- Documentatia are o valabilitate de 24 de luni. Primaria Constanta a emis o autorizatie de desfiintare pentru compania COMCM SA, pentru investitia facuta in municipiu. Prin AD numarul 5 din data de 8 februarie 2024, firma doreste desfiintarea constructiilor existente pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 144,…

- Astazi ndash; 30 ianuarie 2024, in intervalul orar 12.00 ndash; 15.00, se sisteaza furnizarea apei potabile in cartierul Palas din municipiul Constanta pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta magistrala, cu diametrul de 800 mm, de la intersectia bd. Aurel Vlaicu…

- Documentatia are o valabilitate de 12 luni. Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Europroiect SRL, care implementeaza un proiect pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 191A 191B, lot 1, Constanta. Prin AC 1104 din data de 21 decembrie 2023, societatea doreste modificarea proiectului…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat marti ca internatul din Odorheiu Secuiesc, care s a prabusit luni, nu a fost expertizat seismic.Aceasta a mentionat ca cladirile apartin Arhiepiscopiei Romano Catolice Alba Iulia si au fost inchiriate de catre autoritatea publica locala pentru a se desfasura…

- Echipele contractate de Primaria Constanta lucreaza in permanenta pentru finalizarea cat mai rapida a lucrarilor de reamenajare a 10 locuri de joaca.Este vorba despre spatiile destinate celor mici de pe Strada Arcului strada Progresului bl. D1, Strada Arcului Strada Liliacului b dul Aurel Vlaicu bl.…