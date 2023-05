Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de zece elevi din municipiul Vatra Dornei au ajuns la spital, dupa petrecerea de absolvire a liceului, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Gabriela Budeanu.

- CARAȘ-SEVERIN – Nota un carașean din Maureni, afland vestea data de Romeo Dunca: de marți, Calin Mircea Laza ia locul Alinei Stancovici. „Mi-am facut datoria, in folosul celui care ajunge pe pat de spital. Imi doresc ca acesta sa primeasca o șansa in plus și sa fie tratat onorabil!“, a spus președintele…

- Au fost instituite restrictii, joi, privind consumul de apa potabila intr-o localitate din județul Prahova. HIDRO PRAHOVA S.A. a anuntat joi restrictii privind utilizarea apei pentru baut si gatit in comuna Cocorastii Colt. Direcția de Sanatate Publica a semnalat valori depasite ale arsenului in apa…

- Scade populația județului, conform informațiilor facute publice de șefa DSP BN. ”Din nefericire, ne-am alineat și noi la sporul național negativ, in trendul național. Dar am scazut sub medie la mortalitatea infantila” a declarat Anca Andrițoiu. In cadrul ședinței de Colegiu Prefectural de ieri, șefa…

- Unii nici nu au solicitat eliberarea primului lor act de identitate, altii au in buzunar documente cu termenul de valabilitate expirat N. Dumitrescu Potrivit conducerii Direcției Județene de Evidența a Persoanelor (DJEP) Prahova, in prezent, la nivelul județului sunt peste 17.700 de persoane care nu…

- Ramniceanul Oscar Szavuj a fost sarbatorit marți, 7 martie, cu ocazia implinirii venerabilei varste de 102 ani, ocazie cu care o delegație din partea Direcției de Asistența Sociala a Primariei Municipiului l-a vizitat și i-a inmanat Diploma „Varsta de Aur”, precum și o indemnizație in valoare de 1000…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost retinut de politisti, duminica, dupa ce sambata a fost observat intr-un cimitir din municipiul Ploiesti in timp ce savarsea acte de exhibitionism, printre morminte, informeaza Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.Politistii din Ploiesti l-au retinut…