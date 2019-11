Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2020, insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim, a declarat premierul Ludovic Orban in cadrul unei conferinte de presa la Ministerul Finantelor Publice.…

- Incurcate mai sunt caile iubirii și ei știu asta mai bine ca oricine! Intre Nicolae Guța, Narcisa și Beyonce de Romania a fost un adevarat scandal in urma cu cațiva ani, iar fosta iubita a manelistului a facut, la vremea respectiva, acuzații grave.

Multe expresii comune, extrem de uzuale, iși au radacinile in universul pariurilor și a casino-urilor. Gandește-te de cate ori ai folosit saptamana aceasta expresii precum „Fac pariu ca...", „Șansele...

- Este fun, are veșnic vorbe la el, te ține aproape de difuzoare in fiecare zi de luni pana vineri, de la 16.00 la 18.00, și vineri, de la 16.00 la 19.00, in emisiunea Popescu și Flick de la ZU. El este Flick Domnul Rima, omul care face rime din orice.

- 13 beneficii ale uleiului de trandafiri, pentru sanatate. Tu le știai? Uleiul esential de trandafir este un tip de ulei utilizat frecvent in aromoterapie. Obtinut din planta Rosa damascena considerata cea mai...

- Oamenii de știința romani au revoluționat lumea cu invenții fara de care astazi nu putem sa traim. De la domenii precum medicina, tehnologie, aviație și pana la inginerie, romanii au schimbat și ușurat viața a milioane de oameni.

- In lumea germanica precreștina nu existau familii regale. Conducatorul unui popor era ales de toți barbații capabili sa manuiasca armele, iar la moartea sa moștenitorii nu aveau decat beneficiul faimei propri și a tatalui, dar principalul factor de decizie era valoarea militara. Ceea ce in lumea romana…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 29.07.2019, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului I.E.N. pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita și fals intelectual, precum și a inculpatului G.H.W. pentru savarșirea infracțiunii de dare…