- Conflictul politic dintre guvernul federal și cele regionale și reticența tot mai mare a cetațenilor și a autoritaților in fața masurilor dure de combatere a COVID au adus Germania chiar in situația pe care a incercat sa o evite acum o luna și jumatate: aceea de a institui un lockdown dur, pentru a…

- Parlamentarii germani au deschis azi calea pentru ca economia cea mai puternica din Europa sa cheltuiasca anul viitor aproape 500 de miliarde de euro si sa contracteze noi datorii pentru a putea face fata pandemiei de coronavirus, transmite DPA, citata de agerpres . Bugetul pe 2021, aprobat azi de Bundestag…

- Autoritațile din Berlin vor sa impuna restricții mai dure de sarbatori. Guvernul a cerut joi incetarea oricarei activitați comerciale de la sfarșitul lunii decembrie și inceputul lunii ianuarie, cu excepția supermarketurilor și farmaciilor. „Evolutia pandemiei de COVID-19 nu ne permite sa ne gandim…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea pana pe 20 decembrie a carantinei parțiale, pentru combaterea pandemiei. Restricțiile ar putea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters. „Numarul infectarilor ramane la un nivel mult…

- ​Peste 60% dintre români se așteapta sa cheltuiasca mai puțini bani pentru sarbatorile de Craciun și Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj internațional ING realizat în cinci țari europene (Germania, România, Polonia, Spania și Olanda). Românii se afla pe primul loc, alaturi…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Germania va ajunge probabil la 20.000 de infecții pe zi la sfarșitul acestei saptamani, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. „Ne confruntam cu o creștere exponențiala”, a declarat Altmaier la o videoconferința. El a mai spus ca in Germania, numarul…

- Romania are o rata a deceselor, in ultimele 14 zile, de 4,5 la 100.000 de locuitori, potrivit ultimei raportari facute marți, 20 octombrie, de Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor. Doar in Cehia situația este mai grava decat la noi. Acolo, rata este de 7,1 la 100.000 de locuitori,…