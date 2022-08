Pe drumul IS-SV, partea mai scurtă, din Suceava, va costa mai mult decât cea mai lungă, din Iaşi Dupa ce a ramas, in aprilie, cu santierele in aer, CJ Suceava a reevaluat stadiul lucrarilor pe Axa rutiera care leaga judetul de Iasi si a adoptat in ultima sedinta de plen indicatorii tehnico-economici. Amintim ca firma care a castigat contractul de lucrari in 2020 l-a reziliat unilateral, iar sucevenii sunt acum nevoiti sa reia proiectul dupa o expertiza care a stabilit ce a ramas de realizat. Doar ca estimarea modernizarii celor 75,74 km de drum judetean costa acum mai mult: 268,46 milioane de lei (fara TVA). Suma e cu aproape 50 la suta mai mare decat cea stabilita in 2019, care la randul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nosfils SRL, companie de construcții cu 8 angajați, caștiga in ultimii ani contracte mari de reabilitari cu instituții din județ. Ea a fost deținuta de șeful CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, iar unul dintre salariați este soțul șefei de la achizițiile CJ Dambovița și, in același timp, cumnatul vicepreședintelui…

- Licitatia Primariei pentru construirea unui pasaj subteran in zona din fata Palatului Culturii a esuat. Procedura a fost anulata ieri, in conditiile in care nu au fost depuse oferte. Interesant este ca, pe parcursul derularii licitatiei, Primaria a raspuns la zeci de clarificari, semn ca au existat…

- Contractul a fost atribuit prin procedura simplificata, fara licitatie, la data de 26 iulie 2022 Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract pentru elaborarea unui proiect tehnic pentru inchiderea depozitului de deseuri portuare. Contractul a fost atribuit…

- Operatorul de salubrizare a Iasului are in derulare licitatii in valoare totala de peste 5 milioane lei. Procedurile au fost lansate in ultimele saptamani si vizeaza, in principal, achizitia de utilaje. Cel mai mare contract, de 2 milioane lei, consta in furnizarea de autobasculante si autocisterne,…

- Contractul de modernizare a ultimului lot iesean al Axei rutiere Iasi-Suceava a fost semnat la sediul Consiliului Judetean Contractul de executie a lucrarilor de modernizare a Lotului 3 al Axei Rutiere Strategice Iasi-Suceava a fost semnat la sediul Consiliului Judetean. Asa cum am relatat, licitatia…

- Lotul 3 al Axei Iasi-Suceava: cursa si contracronometru, si cu obstacole serioase. Pentru detinatorul firmei castigatoare e ca in povestea „Un ochi plange, altul rade". Obtinerea contractului de modernizare a celor 40 km de drum inseamna provocari uriase, spune Giani Canschi cu referire la scumpirile…

- Unul dintre contractele de extindere a sistemului de apa si canalizare in judet pare mai greu de atribuit. A doua incercare de gasire a unui executant pentru unul din cele doua loturi de lucrari pe Axa 8 Voinesti-Garbesti a fost anulata zilele trecute. Motivul a fost ca „nu a fost depusa nicio oferta/…

- Instanta a admis ieri plangerea formulata de cei de la Daroconstruct SRL, care, in asociere cu firma Rutador SRL, concureaza pentru obtinerea contractului de construire a Lotului 3 al Axei rutiere Iasi-Suceava. Compania de constructii a atacat ultima decizie a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,…