Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul a pierdut meciul de acasa cu Metaloglobus Bucuresti, scor 1 2. In cinci partide din Liga a 2 a, "marinarii" au acumulat sapte puncte. In meciul urmator, echipa de pe litoral intalneste ultima clasata. Infrangerea de pe teren propriu cu Metaloglobus Bucuresti 1 2 , dar si faptul ca are un meci…

- Un accident teribil a adus suferința fara margini intr-o familie din Maramureș, dupa ce un barbat a murit neașteptat duminica noapte. Cristian Onija se deplasa intre localitațile Coroieni și Draghia atunci cand a pierdut controlul volanului și a intrat pe contransens. @karlakarla650 Ai plecat…

- Accident spectaculos in Maramures. Un tanar de 19 ani a facut prapad pe sosea Ieri, 03 septembrie, la ora 18:25 politistii din Bogdan Voda au fost sesizati prin 112, despre faptul ca pe D.J. 186 D din comuna Sieu, a avut loc un accident rutier cu victime. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Accid rutier in Rona de Jos, un autoturism a intrat intr-un cap de pod, 5 victime. Intervin EPA si 2 SAJ Sighet. Una dintre victime, in urma primelor informații se pare ca a intrat in coma. Vom reveni. Source

- Casa Fotbalului a gazduit luni, tragerea la sorti in urma careia s-a stabilit programul sezonului regular din Liga 2, editia 2020-2021, potrivit news.ro.Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2020-2021 pentru competitia Liga 2 s-a realizat pe baza Tabelei Berger, numarul corespunzator…

- Ediția 2020/2021 a campionatului Ligii a II-a la fotbal va debuta pe 29 august. Luni, 24 august, Casa Fotbalului a gazduit, de la ora 13:00, tragerea la sorți in urma careia s-a aflat ordinea meciurilor și datele in care se vor desfașura etapele. Singura echipa din Maramureș care va juca in acest sezon…

- FC Viitorul conduce in clasamentul turneului playout al Ligii 1, cu 42 de puncte. FC Viitorul, echipa clasata pe locul intai in clasamentul turneului play out al Ligii 1, sustine astazi meciul din etapa a 13 a, intalnind pe teren propriu Sepsi Sf. Gheorghe. Partida se joaca la baza Academiei Hagi de…

- Presedintele executiv al echipei Pandurii Targu Jiu, Eugen Pirvulescu, a declarat ieri ca obiectivul este de a obtine 30 de puncte in turul acestui campionat al Ligii I la fotbal. Pirvulescu spera sa nu mai fie greseli de arbitraj precum cele din mec...