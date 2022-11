Pe două roți: BMW, cel mai puternic “hyper roadster” M: o litera din alfabet pe care iubitorii și pasionații de mașini o cunosc foarte bine. Daca cele mai sportive modele BMW se afișeaza cu mandrie de multa vreme datorita departamentului Motorsport, și motocicletele producatorului german se implica in acest demers. S1000R „standard” nu este suficient? Asta pare sa ne spuna BMW Motorrad. Noul M1000RR […] The post Pe doua roți: BMW, cel mai puternic “hyper roadster” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

