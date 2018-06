#RespectTeatru: La multi ani, Anaid Tavitian!

Campania desfasurata in ultimele saptamani de ZIUA de Constanta, premergatoare evenimentului care va avea loc in aceasta zi, intitulat sugestiv "Incredibila memorie a teatrului constanteanldquo;, a avut o in centrul atentiei pe sarbatorita de astazi, teatrologul Anaid Tavitian. Nascuta intr o familie aleasa,… [citeste mai departe]