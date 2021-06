Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție din Burlacul, o noua eliminare. Andi Constantin a decis ca Malinka Zina sa plece acasa, in emisiunea de aseara. Imediat dupa ce a oferit ultimul trandafir, Burlacul i-a explicat blondinei motivul pentru care a eliminat-o, susținand ca nu se vede toata viața alaturi de ea. La randul sau,…

- Ediția de seara trecuta din „Burlacul” a venit cu o noua eliminare. Ceremonia trandafirului a fost una intensa și plina de tensiune, iar intr-un final Andi Constantin a luat o decizie asupra concurentei care nu a reușit sa ajunga la inima lui.

- Andi Constantin l-a avut invitat in episodul 8 din seria Burlacul - Destainuri, pe bunul sau prieten, Matei, absolvent al Școlii Superioare de Aviație Civila. Cei doi au comentat impreuna cele mai interesante momente dintr-o ediție a show-ului. Burlacul - Destainuri e difuzat in exclusivitate pe Antena…

- In ediția 8 din sezonul 6 Burlacul, Andi Constantin a avut parte de un cocktail party plin de tensiuni și revolta. Concurentele l-au luat deoparte pe Burlac și au dorit sa discute fiecare in parte nemulțumirile pe care le au.

- Seara trecuta s-a incheiat cu o noua eliminare la Burlacul. Andi Constantin a decis sa se desparta dce inca o concurenta, iar Ceremonia Trandafirului a fost un moment foarte tensionat. Dupa ce și-a explicat alegerea facuta, tanara și-a luat la revedere de la colegele ei.

- Roxana Rapaila de la Burlacul 2021 este una dintre concurentele preferate ale lui Andi Constantin. Bruneta l-a impresionat pe Burlac inca de cand și-a facut apariția in sezonul 6. Cine este și cu ce se ocupa Roxana.

- O situație de-a dreptul incredibila a avut loc in episodul din aceasta seara din ”Burlacul”, de pe Antena 1. Andi Constantin nu are de gand sa aleaga nicio concurenta? In ce situație a fost pus de concurente? Fosta ispita de la Insula Iubirii, mesaj acid pentru pretendetele la inima sa.

- Pe langa faptul ca e frumoasa, are și un talent ascuns. Simona Balaceanu este una din concurentele care l-au pus pe jar pe Andi Constantin la emisiunea Burlacul. Tanara este modesta și nu s-a laudat cu talentul ei ascuns, insa fanii o admira pe rețelele sociale pentru tot ceea ce face.