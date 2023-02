Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa 1990, BNR lua decizia de a schimba intregul sistem fiscal romanesc, ca o masura impusa de noua forma de organizare a statului roman. Așa se face ca intre anii 1992 și 1998, Banca centrala avea sa emita mai multe bancnote, avand personalitați importante ca efigii, cu valori diferite, de…

- Urmarita de aproximativ trei milioane de persoane pe pagina sa oficiala de Instagram, Inna s-a pozat in timp ce facea baie. Deși este des apreciata pentru ipostazele seducatoare in care se afișeaza, de aceasta data reacția multor utilizatori online a fost neașteptata. Internauții au acuzat-o pe cantareața…

- O camera de filmat a surprins momente șocante la o televiziune din Romania. La scurt timp dupa incident, s-a solicitat de urgența intervenția oamenilor legii. Poliția a ajuns la scurt timp la sediul unuia dintre cele mai cunoscute posturi TV de la noi din țara. Totul s-a intamplat chiar in Ajunul Craciunului.…

- Unul dintre cele mai cunoscute și mai consumate sosuri din lume este cu siguranța celebrul ketchup. Cu toate acestea, exista un mister care a inconjurat intotdeauna acest sos. Se poate strica ketchup-ul? Daca vezi ceva in neregula, arunca imediat tubul de ketchup daca observi asta, spun specialiștii.…

- Pentru a circula pe drumurile publice din afara orașelor, in Romania, șoferii trebuie sa aiba o rovinieta valabila. In caz contrar, amenzile sunt destul de mari pentru conducatorii auto care nu respecta acest lucru. Daca ai achitat deja taxa de drum, dar nu știi cum iți poți recupera banii daca ai trecut…

- Siguranța alimentara a ajuns sa fie un lux in Romania, iar acest lucru se reflecta in repetatele probleme identificate de inspectorii ANPC in lanțuri de magazine cunoscute din țara. Recent, Tribunalul Giurgiu a redeschis un dosar de corupție in care sunt acuzați mai mulți angajați ai unor magazine alimentare,…

- Peste tot in lume, colecționarii numismatici dețin adevarate valori, daca ne gandim la monedele și bancnotele vechi. Inclusiv in Romania exista posesori de astfel de valori, precum un utilizator de pe Olx. Recent, acesta a scos la vanzare moneda veche care se vinde cu 2.000 de lei pe internet. Deși…