- Pe 5 mai, s-a produs o eclipsa de Luna,iar pe 6 mai, avem maximul curentului de meteori eta Aquaride, saptamana 1-7 mai este bogata in fenomene astronomice The post Pe 5 mai,s-a produs o eclipsa de Luna,iar pe 6 mai, avem maximul curentului de meteori eta Aquaride. first appeared on Partener TV .

- In luna mai se poate observa curentul de meteori Eta Aquaride, ce are maximul in noaptea de 6 mai, cand se pot vedea intre 40 si 85 de meteori pe ora. Meteorii provin din celebra cometa Halley, potrivit www.imo.net.

- Observatorul Astronomic ‘Amiral Vasile Urseanu’ anunta o saptamana cu multe fenomene astronomice. ‘Venus si Marte se vad seara, iar Saturn dimineata, pe la ora 4. Pe 5 se produce o eclipsa de Luna care aproape se va vedea de la noi, iar pe 6 mai avem maximul curentului de meteori Eta Aquaride’, informeaza…

- LA UN PAS DE TRAGEDIE, un alt accident rutier produs pe DJ 711 in satul Lazuri, comuna Comișani, astazi, doua mașini s-au rasturnat pe acest tronson de drum. Au acționat pompierii Detașamentului Targoviște cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare și cu o ambulanța SMURD,…

- Accident rutier produs in Comișani, pe DJ 711 au intervenit pompierii de la Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD, iar SAJ DB cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit doua persoane ranite, conștiente. Acestea au fost asistate…

- In ziua de 22.02.2023, 08:25:59 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ, un cutremur mediu cu ???????????????????????????????????????????????? ???????? ????.????, ???????? ????????a???????????????????????? ???????? ????????.???? ????????. ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????a…

- In ziua de 14.02.2023, 17:24:29 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 106km SV de Sibiu, 106km NV de Craiova, 140km V de Pitesti, 164km SE de Timisoara, 182km S de Cluj-Napoca, 182km SE de Arad, 200km V de…

- In aceasta dimineața, cutremur in Romania, in ziua de 10 Februarie 2023 la ora 06:32:04 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 77km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 93km S…