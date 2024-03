Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii se pregatesc in aceasta perioada de intrarea in Postul Paștelui, poate cel mai aspru dintre toate cele prezente in cursul anului. Insa, trebuie sa știi ca inaintea acestei perioade de curațare sufleteasca are loc Lasata Secului, zi in care se ține cont de o mulțime de obiceiuri și tradiții.…

- Lasata Secului pentru Postul Paștelui in 2024 va avea loc in data de 17 martie. Aceasta zi marcheaza inceputul perioadei de post și rugaciune inainte de Paștele creștin ortodox și reprezinta ultima ocazie de a savura mancaruri de dulce inainte de perioada de abstinența specifica postului. Postul…

- „Intr-un colt de rai, se pare, spun povestile din buni, Dragostea zbura ferice si facea prin cer minuni. Ba se cobora adesea si aice, pe pamant. si-aducea in cele inimi numa-nfiorari si cant. Si toti ii simteau puterea ei de floare fermecata si-o pastrau aprinsa vesnic ca lumin-adevarata.” Dragobetele…

- Dupa cum bine știm, cu o durata de 40 de zile, Postul Pastelui este primul post de peste an și se poate spune despre el ca este cel mai lung si aspru dintre toate posturile de peste an. Cand pica, in 2024, Lasata Secului pentru Postul Pastelui. Care este ultima zi in care credincioșii mai pot manca…

- Cand incepe Postul Paștelui 2024 și care este semnificația acestuia? Este unul dintre cele doua mari posturi din an și cel mai aspru. Aflați in randurile urmatoare toate detaliile. Cand incepe Postul Paștelui 2024 Paștele Ortodox se calculeaza in funcție de fazele lunii și echinocțiul. Este o perioada…

- Operatorii STS ai Serviciului de urgența 112 au preluat și procesat 87.145 de apeluri, intre 31 decembrie 2023 și 02 ianuarie 2024, iar 62,31% dintre acestea (54.300 de apeluri) au constituit cazuri de urgența și au necesitat intervenția agențiilor specializate – Ambulanța, Poliție, Pompieri, SMURD,…

- In data de 1 februarie 2024, ora 8:00, incepe depunerea de proiecte in cadrul apelului destinat drumurilor județene – Prioritatea P4 – O regiune mai accesibila, Obiectivul Specific RSO.3.2 – Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilitați naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbarile…

- Ieri, in jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 32 de ani, din Milosari, in timp ce ar fi condus un autoturism, pe drumul național 7, in…