Pe 10 ani: Will Smith, interzis la toate evenimentele Academiei de Film

- Academia Americana de Film se va reuni vineri pentru a decide eventuale sanctiuni impotriva actorului Will Smith dupa incidentul de la gala Oscar 2022. Academia de Arte si Stiinte Cinematografice a explicat miercuri ca aceasta reuniune a fost reprogramata mai devreme dat fiind ca Will Smith a demisionat.…

- Politia din Los Angeles era pregatita sa-l aresteze pe Will Smith la gala Premiilor Academiei, duminica, pentru ca l-a palmuit pe prezentatorul Chris Rock, a spus producatorul ceremoniei, scrie Reuters. Autoritatile nu au actionat in niciun fel pentru ca Rock a refuzat sa depuna plangere, a spus producatorul…

- Jada Pinkett Smith, actrița și om de televiziune, a facut apel la „vindecare”, intr-o postare pe Instagram, primul ei comentariu public de cand soțul ei, Will Smith, l-a palmuit pe comediantul Chris Rock la ceremonia de decernare a Premiilor Academiei de anul acesta, potrivit The Guardian. Ea nu a menționat…

- Cunoscutul actor american Will Smith a transmis, in noaptea de luni spre marți, ca atitudinea sa a fost „inacceptabila și de neiertat” dupa ce l-a lovit pe Chris Rock din cauza unei glume la adresa soției sale, Jada Pinkett Smith, cerandu-i scuze prezentatorului, relateaza BBC . ”Glumele pe seama mea…

- Smith l-a palmuit pe Rock la ceremonia de duminica din Los Angeles, dupa ce comediantul a facut o gluma pe seama actritei Jada Pinkett Smith, sotia lui Will Smith.In timp ce prezenta premiul Oscar pentru cel mai bun documentar, Chris Rock i s-a adresat sotiei lui Will Smith, spunandu-i: "Jada, te iubesc,…

- Will Smith, nominalizat pentru cel mai bun actor, l-a lovit in fața pe prezentatorul Chris Rock cu mana deschisa și i-a strigat o vulgaritate la adresa comediantului pentru ca a facut o gluma despre apariția soției sale la ceremonia de decernare a Oscarurilor de duminica (28 martie). Rock a facut o…

- Will Smith este subiectul dezbaterilor pe internet, in acest moment, dupa un moment violent la Gala Oscar. Actorul a urcat pe scena și l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock, dupa ce acesta a facut o gluma despre soția sa. Rock a spus ca se așteapta sa o vada pe Jada Pinket Smith in „G.I. Jane” 2. A…

- Will Smith a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard” la scurt timp dupa ce l-a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza DPA. Cu cateva secunde inainte…