- Jandarmeria a transmis, sambata, ca actiunea de lovire a lui Gelu Voican Voiculescu a fost constatata dupa ce a fost scos din multime si a inceput sa sangereze. Intre timp, barbatul care l-a lovit a parasit piata, iar jandarmii au facut publica imaginea acestuia.

- "In data de 30.11.2019 ora 15.06, Politia Orasului Bocsa a fost sesizata prin apel SNUAU 112 de catre I. A., cu privire la faptul ca un coleg a fost lovit accidental in zona fetei de o alica ricosata. Din primele verificari s-a stabilit faptul ca numitii P. F. si I. A. se aflau la o partida de vanatoare…

- IPJ Harghita informeaza ca, in cazul ursului lovit de masina si apoi lasat sa agonizeze pe sosea 16 ore, s a deschis dosar penal in rem de braconaj, informeaza observator.tvPolitistii precizeaza ca incadrarea juridica a faptei poate fi schimbata, in functie de evolutia anchetei.Un dosar penal de braconaj…

- Accident puțin mai neobișnuit in aceasta seara, in apropiere de Comanești. O ambulanța care transporta victima unui accident ce a avut loc la Dofteana a lovit doua vaci ce mergeau nesupravegheate pe carosabil. Mașina ambulanței a suferit avarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Buzau au facut zilele trecute cea mare mare captura de muniție și arme folosite la braconaj din ultimii ani. Peste 12.000 de cartușe și mai multe arme de vanatoare, cele mai multe letale, precum și cateva mii de exemplare de pasari braconate…

- AVPS Potaissa Turda, cu sediul in Turda, str Stefan cel Mare nr 26 jud Cluj, reprezentata prin Director Inginer POPARTAC NEOGEN BOGDAN, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de paznic de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Interventie in forta a politiei in satul Humoreni din comuna Comanesti, pentru saltarea unui individ si recuperarea unui autoturism furat de acesta de la un tanar din localitate, dupa ce il agresase intr-un bar din localitate.Agresiunea si furtul au fost sesizate de catre mama unui tanar de 20 de ...

- Comunicat. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat, ieri, o percheziție pe raza localitații Bruznic (comuna Ususau), la domiciliul unui tanar de 18 ani,...