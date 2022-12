Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Interne din UE au facut o pauza in sedinta Consiliului JAI de la Bruxelles pentru a debloca situatia provocata de veto-ul Austriei fata de intrarea Romaniei si Bulgariei in Schengen, au declarat pentru G4Media surse oficiale. In acest moment, reprezentantii Germaniei duc discutii cu delegatia…

- Germania sustine aderarea Bulgariei, a Croatiei si a Romaniei la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, ministrul de interne german Nancy Faeser la sosirea la reuniunea Consiliului Justitiei si Afaceri Interne al UE, care se va pronunta asupra extinderii spatiului european de libera circulatie,…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana se reunesc joi la Bruxelles, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne (JAI), avand ca prim punct pe ordinea de zi Spatiul Schengen si extinderea sa catre Romania, Bulgaria si Croatia, o tema care in ultimele saptamani a starnit foarte multe discutii,…

- Presa din Austria relateaza despre veto-ul Vienei fata de aderarea Romaniei la Schengen si noteaza ca decizia este nedreapta si are conotatii politice interne, riscand in acelasi timp sa-i afecteze chiar pe austrieci. Publicatia "Kurier" titreaza ca "Austria cauta un tap ispasitor", dar adauga in subtitlu:…

- Ambasadorii statelor membre UE au discutat joi despre extinderea spațiului Schengen și propunerea de intrare a Croației, Romaniei și Bulgariei in Schengen. Potrivit unor surse diplomatice, nici un stat nu s-a opus propunerii de admitere a Croației in zona fara controale la frontierele interne, spre…

- Aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi a Consiliului JAI. Consiliul UE a anuntat temele de pe agenda reuniunii pe care ministrii de interne si ai justitiei din statele membre UE (Consiliul JAI) o vor avea in perioada 8-9 decembrie la Bruxelles. …

- Primul semnal concret privind un posibil eșec al aderarii Romaniei la Schengen a aparut, vineri, odata cu anunțul ministrului austriac de Interne. Au aparut, insa, și noi tensiuni in coaliția de guvernare. PNL și PSD au inceput sa se acuze reciproc de erori care au dus la opoziția ferma Austriei, dar…

- Romania este pregatita sa-si indeplineasca responsabilitatile si sa faca parte din Schengen, a transmis premierul Nicolae Ciuca, dupa ce Comisia Europeana a cerut, miercuri, Consiliului UE sa ia deciziile necesare, fara nicio intarziere, pentru a permite aderarea deplina a Romaniei, Bulgariei si Croatiei…