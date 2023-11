Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut miercuri seara o conferința de presa la Tel Aviv. El a inceput prin a spune ca de la inceputul razboiului nu a incetat sa se gandeasca la ostatici și la familiile acestora și afirma ca toți vor fi aduși acasa, relateaza Sky News și The Guardian."De la…

- Benjamin Netanyahu nu da doi bani pe parearea puterilor mondiale: 'Mulți ne-au presat sa nu intram in orasul Gaza. Am intrat!'Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a respins categoric o incetare totala a focului in Fasia Gaza si a luat ferm apararea actiunilor fortelor israeliene in Gaza, informeaza…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat pentru CNN ca Israelul ii ajuta pe pacienții din spitalele din Gaza prin stabilirea unor coridoare sigure in mijlocul luptelor de pe teren, dar insista ca nu va fi acordata imunitate teroriștilor Hamas, conform Rador Radio Romania.„Am desemnat…

- Joe Biden, interpelat miercuri in cadrul unei reuniuni politice privind conflictul dintre Israel si Hamas, s-a declarat in favoarea unei „pauze” pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, scrie AFP. Presedintele american, care candideaza pentru un al doilea mandat, vorbea la un eveniment…

- Președintele american Joe Biden, interpelat miercuri seara in cadrul unei reuniuni politice privind conflictul dintre Israel si Hamas, s-a declarat in favoarea unei „pauze" pentru a permite „prizonierilor" sa paraseasca enclava Gaza, informeaza ABC News.„Cred ca avem nevoie de o pauza. O pauza inseamna…

- Barack Obama comenteaza rar cu privire la crizele active de politica externa. O astfel de ocazie este razboiul impotriva Hamas in legatura cu care, fostul președinte atenționeaza și spune ca orice strategie militara israeliana care ignora costul uman al razboiului „poate avea in final un efect contrar”.…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis din nou sprijinul american pentru Israel și in același timp a condamnat Hamas, intr-o discuție cu Benjamin Netanyahu. Biden a spus ca atrocitațile comise de Hamas ii fac pe cei de la ISIS sa ”para ceva mai raționali”. De asemenea, Biden susține ca atacul asupra…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas a condamnat joi violențele impotriva civililor, in urma atacului devastator comis de atacatorii Hamas asupra Israelului și a bombardamentului neincetat ulterior al Fașiei Gaza de catre avioanele de lupta israeliene."Respingem practicile de ucidere a civililor…