Paul Turner, cineast nominalizat la Oscar, a murit

- Regizorul si producatorul britanic Paul Turner, nominalizat la Oscar pentru „Hedd Wyn”, a murit la varsta de 73 de ani, anunta BBC, potrivit news.ro.Turner a regizat sapte lungmetraje, pentru televiziune si marele ecran, insa cel mai cunoscut este „Hedd Wyn” (1992), care a fost nominalizat…

- Actorul american Robert Forster, care a obtinut o nominalizare la Oscar pentru interpretarea sa in filmul 'Jackie Brown' (1997), a murit vineri la 78 de ani in Los Angeles (SUA), potrivit informatiilor acordate de agentul sau site-ului de specialitate The Hollywood Reporter, relateaza EFE, potrivit…

- Robert Forster, nominalizat la premiile Oscar pentru rolul sau Max Cherry din filmul Jackie Brown, al lui Quentin Tarantino, a murit vineri, la varsta de 78 de ani, la domiciliul sau din Los Angeles, in urma unei scurte batalii cu cancerul la creier. Decesul a fost confirmat de familie si apropiati,…

- Renumita cantareata americana de opera Jessye Norman a murit la varsta de 74 de ani, au informat luni New York Times si postul de radio NPR, preluate de dpa, scrie Agerpres. Metropolitan Opera House din New York a confirmat vestea mortii artistei pentru dpa. Potrivit relatarilor, artista…

- Filmul „Dolor y gloria” al lui Pedro Almodovar a fost desemnat joi propunerea Spaniei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2020, potrivit Agerpres.Pedro Almodovar a mai fost de doua ori nominalizat la categoria numita pana anul acesta „cel…

- Regizorul de animatie Richard Williams, care a creat celebrul personaj Roger Rabbit, a murit vineri 16 august la 86 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat citat de EFE. Triplul laureat cu premiul Oscar s-a nascut la Toronto (Canada), dar s-a mutat in Marea Britanie in anii 50. Richard Williams…

- Actorul Peter Fonda a murit vineri la varsta de 79 de ani, in urma unui stop respirator provocat de cancerul la plamani de care suferea, a anuntat familia sa intr-un comunicat. Peter Fonda a murit ieri dimineata, la domiciliul sau din Los Angeles, inconjurat de familie, potrivit comunicatului, citat…