Stiri pe aceeasi tema

- Rotația guvernamentala a premierului a fost gandita ca sa ofere sistemului politic stabilitate, declara Paul Stanescu, secretarul general al PSD. „Forma rectificarii bugetare arata inca o data ca PSD este preocupat sa protejeze romanii vulnerabili, fara sa neglijeze problemele economiei. Iar coaliția…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat vineri ca scopul unei coalitii de guvernare este sa gaseasca solutii, uneori chiar in detrimentul intereselor politice ale partidelor, iar actuala coalitie functioneaza, in ciuda contestatarilor. “Forma rectificarii bugetare arata inca o data ca PSD…

- PSD nu are o tradiție a sabotarii coalițiilor. Rotația guvernamentala a premierului a fost gandita ca sa ofere sistemului politic stabilitate, declara Paul Stanescu, secretarul general al PSD: „Coaliția funcționeaza, in ciuda contestatarilor”.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat vineri ca scopul unei coalitii de guvernare este sa gaseasca solutii, uneori chiar in detrimentul intereselor politice ale partidelor, iar actuala coalitie functioneaza, in ciuda contestatarilor.

- Sau ce mai gasești pe Facebook de la hramurile din 15 august. Credința sau politica? La prima vedere, coaliția roș-galbena chiar funcționeaza și in Maramureș. Pana la urmatoarele ”meciuri” de la București. The post Imaginea zilei: Coaliția PSD-PNL funcționeaza in Maramureș appeared first on ZiarMM .

- Guvernul se pregateste sa majoreze din aceasta luna salariile politistilor, soldele militarilor, dar si valoarea ajutoarelor sociale, si numarul de beneficiari ai acestora. Asta la scurta vreme dupa ce ministrul Muncii a anuntat marea majorare a lefurilor bugetarilor. Expertii in macroeconomie avertizeaza…

- Seceta care afecteaza și astazi iremediabil munca fermierilor romani și produsele care ajung pe masa noastra nu va putea fi combatuta fara un sistem de irigații național. Știm deja acest lucru. Dar, in ciuda acestui adevar, inca nu avem prinse in PNRR fondurile necesare pentru modernizarea și salvarea…

- Afectat de dosarele penale in care este anchetat de catre procurorii DNA, președintele Consiliului Județean Iași nu mai are timp pentru administrație și taraște instituția intr-o serie de scandaluri care pare ca nu se vor mai termina niciodata, acuza soci