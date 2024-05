Paul McCartney a intrat oficial în liga miliardarilor. Mai bine de 20 de ani a fost cel mai bogat muzician din lume Paul McCartney a intrat oficial in liga miliardarilor. Vestea nu este chiar o surprinza, muzicianul britanic, inca in activitate la 82 de ani, a fost cel mai bogat muzician din lume, mai bine de doua decenii. Averea compozitoruluui și solistul ce se asociaza cu The Beatles, poate cea mai populara formație din istoria muzicii moderne, a fluctuat ani buni in jurul sumei de 800 milioane de dolari, conform Forbes. Suma colosala obținuta doar de pe urma muzicii, concertelor și drepturilor de autor, nu a unor afaceri conexe. Poftiți la Pizza a la Garcea! Noua afacere a lui Mugur Mihaescu Potrivit Sunday… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

