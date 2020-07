Paul Iorga lanseaza “Reverse” “Uneori simt nevoia sa pun capat unor lucruri doar pentru a avea un alt inceput; asa a fost construita piesa “Reverse”. Am simtit nevoia de atatea ori sa dau timpul inapoi pentru a retrai momente incat mi-am dat seama ca cel mai bine ar fi sa le inchei pe cele vechi si sa incep prin a imi face noi amintiri. Textul de pe “Reverse” mi se pare poate cel mai interesant de pana acum, piesa in sine are firul narativ in sens invers incat inceputul povestii – trecutul – e in strofa 2 iar finalul – prezentul – in strofa 1, cred ca tocmai inversarea o face atat de speciala. Ma bucur mult totodata ca este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

