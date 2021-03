Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis, medicul Flavius Cioca, se concentreaza asupra meseriei și a evitat sa intre in disputele politice din jurul deciziei de a instaura carantina in Timișoara și localitațile limitrofe. „Nu cred ca pot raspunde eu daca era sau nu necesara, CJSU a considerat…

- Șeful DSP Timiș a intervenit prompt dupa ce Timișoara a fost carantinata la o rata de infectare mai mica decat in campania electorala pentru alegerile parlamentare. Flavius Cioca i-a cerut coordonatorului campaniei de vaccinare alocarea de mai multe vaccinuri pentru Timișoara. Citește și: Vești…

- Chitaristul formației Cargo, Adi Barar se afla internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Timișoara, intubat, fiind diagnosticat cu COVID 19, conform surselor PRESSALERT.ro. „Azi, ziua de joi, il gasește pe Adi Barar la spital! Suntem ingrijorați pentru situația in care se afla!…

- Cei sapte pacienti aflati in unitatea mobila duminica seara, cand a fost alerta de incendiu, au fost reevaluati din punct de vedere medical, patru dintre acestia au ramas in Terapie Intensiva, iar trei pe sectie, potrivit managerului Institutului Marius Nasta, dr. Beatrice Mahler.

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, sustine ca cei 7 pacienți COVID erau tratați in unitatea mobila ATI din curtea, pentru ca era cea mai buna solutie pentru ei, fiind echipamente performante, informeaza Hotnews . Cei 7 pacienți COVID din unitatea mobila de Terapie Intensiva…

- Caravana mobila ATI de la Spitalul "Marius Nasta" a luat foc The post Incident grav la Spitalul „Marius Nasta", la unitatea mobila de Terapie Intensiva – intervenție de urgența, dupa o degajare de fum appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Incident grav la Spitalul „Marius Nasta",…

- Un incident a avut loc duminica seara la Institutul ”Marius Nasta” din București, unde instalația de climatizare de la unitatea mobila de tratare a pacienților Covid (un TIR special amenajat) a scos fum puternic. Pompierii ISU au intervenit rapid și au inchis unitatea, iar pacienții au fost mutați in…