Paturi cu somieră rabatabilă și dormitoare complete In timpul amenajarii dormitorului, trebuie acordata o atenție speciala alegerii patului. Mobilierul bine ales nu numai ca iți permite sa simți placere estetica, ci și imbunatațește semnificativ calitatea odihnei. Modelele de paturi cu somiera rabatabila devin atributul principal al dormitorului. Fiecare dintre modelele catalogului prezinta eleganța, rafinament și, desigur, calitate ridicata. Paturile rabatabile moi, combina armonios designul modern cu tradițiile de mobilier testate in timp. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

