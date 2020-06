Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar a fost afectat in cursul nopții de vremea nefavotabila in vestul țarii, zona aflata sub incidența Codului Roșu de ploi torențiale, potrivit CFR Calatori. Din cauza poilor torențiale pe intervalul de stații Poarta – Slatina Timiș s au inregistrat deranjamente majore la sistemul de alimentare…

- Ploile torențiale au facut ravagii in ultimele zile, in mai multe zone din țara, iar printre județele afectate de inundații se numara și Timiș. Acolo, autoritațile au intervenit pentru evacuarea mai multor persoane.

- 33 de județe vor intra, la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii puternice. Alerta expira marți seara. Conform ANM, marți intre orele 12.00 – 23.00, in Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și local in Muntenia vor fi perioade cu averse torențiale…

- Alte patru decese provocate de coronavirus au fost anuntate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul ajunge astfel la 1.270 de morți in Romania. Deces 1267 – Femeie, 67 ani, județ Botoșani. Data confirmare: 24.05.2020. Data deces: 31.05.2020. Comorbiditați: DZ, AVC sechelar, CIC. Deces…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua atenționari cod galben și o informare meteo valabila pentru aproape toata țara. Meteorologii anunța... The post Ploi torențiale, grindina și vant puternic pana in aceasta seara. Este afectat și vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Cea de-a 6-a ediție a Galei Blues Jazz din Lugoj, eveniment de tradiție in harta culturala a orașului, a fost anulata. „Inițial, Gala trebuia sa aiba loc pe 10 aprilie dar, dupa ce a inceput toata povestea asta cu coronavirusul, am amanat-o pe 27 mai. Șansele ca, pana in 27 mai, totul sa redevina la…

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus au fost anunțate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul deceselor din Romania a ajuns la 318. Deces 315 Barbat, 62 ani din județul Mureș. Contact caz confirmat. Internat in Spitalul Clinic Județean Targu Mureș – Pneumologie in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…