Stiri pe aceeasi tema

- Peste o treime din populația mondiala (36%) evita cateodata sau deseori știrile, arata un raport al Institutului Reuters din cadrul Universitații Oxford. Doar 48% din oamenii din intreaga lume sunt foarte sau extrem de interesați de știri, in scadere fața de 63% in 2017, relateaza BBC, scrie stirileprotv.ro.…

- Oamenii de stiinta norvegieni susțin ca au gasit dovezi ale unei explozii produse in zona barajului Kahovka, in momentul in care apa a inceput sa curga, pe baza unor semnale seismice detectate in Romania la o statie din Bucovina. Cauza distrugerii barajului Kahovka nu este inca clara și se vehiculeaza…

- Fumul de la sutele de incendii care ard in Canada, care a acoperit deja parți din SUA și a plasat aproximativ 75 de milioane de persoane sub alerta privind calitatea aerului, a ajuns pana in Norvegia, potrivit oamenilor de știința din aceasta țara, noteaza CNN.In ultimele zile, coloanele de fum s-au…

- Autoritatile de reglementare antitrust din UE intreaba companiile concurente ale Microsoft ce fel de date despre clienti trebuie sa furnizeze gigantului tehnologic din SUA, ca parte a contractelor lor de cloud Azure, la sase luni dupa ce un grup comercial s-a plans despre practicile de cloud computing…

- Proteus Ocean Group este o organizație al carei co-fondator este Fabien Cousteau, nepotul celebrului explorator oceanic Jacques Cousteau, și dorește crearea unei construcții extraordinare, pe care o numesc „o stație spațiala subacvatica a oceanului”, care ar urma sa fie amplasata la aproximativ 20 de…

- Datele privind nașterea copiilor sunt ingrijoratoare in toata lumea, insa o țara din Europa a intrat in topul celor mai scumpe, din acest punct de vedere. Veștile i-au pus pe ganduri pe oameni, dupa ce și-au dat seama ca acolo doar cei bogați pot sa aiba copii. Acest lucru a venit la pachet și cu un…

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri, scrie Bloomberg. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decat cea de 1,4257 miliarde…

- In ultimii șase ani, Finlanda a fost votata cea mai fericita țara de pe glob, potrivit World Happiness Survey, scrie publicația The Conversation. Care sunt secretele fericirii la finlandezi? Finlanda e pe primul loc in acest index al fericirii, urmata de Danemarca și Islanda. Indexul e realizat pe baza…