Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei masculin a Romaniei a disputat, la Brasov, doua meciuri amicale cu Ungaria, inaintea debutului in Golden League. CITESTE SI VIDEO O bunica de 60 de ani și nepoata ei de 13 ani au obținut medalii la o competiție internaționala de karate din Dubai 21:08 8 Hertha Berlin a retrogradat…

- Oradea, Brasov si Cluj-Napoca sunt orasele cu cel mai ridicat grad de siguranta din țara noastra potrivit unui studiu realizat de un site imobiliar asupra sigurantei vietii. Din analiza facuta a reieșit ca Alexandria este considerat cel mai nesigur oraș. Alexandria este un oraș din județul Teleorman,…

- Gov't approves expansion of works on Iasi - Ungheni - Chisinau gas pipeline.The government approved, by memorandum, a series of decisions aimed at the interconnection of natural gas and electricity networks between Romania and the Republic of Moldova, establishing, among other things, the expansion…

- ”Startup-ul tech Pluria, lansat in septembrie 2020 in Romania si Spania de catre antreprenorul Andrei Cretu si prezent acum in 10 tari de pe 2 continente, a anuntat o runda de investitie de 2 milioane de dolari condusa de Eleven Ventures, una dintre cele mai mari firme de capital de risc din Europa…

- Ninsorile și frigul nu sunt neobișnuite pentru luna aprilie, iar viscolul, deși un fenomen extrem rar intalnit in sezonul de primavara, poata aparea odata la cațiva ani, arata Bogdan Antonescu, climatolog, specialist in impactul fenomenelor meteorologice extreme, intr-un articol Infoclima. Regiunea…

- Vacantele in Antalya s-au scumpit anul acesta cu aproape 20%, dar, cu toate acestea, o singura agenția se asteapta sa aduca in jur de 70.000 – 80.000 de turisti din Romania. Anul trecut zona a fost vizitata de aproximativ un sfert de milion de romani. „In primul rand sa ne gandim la raportul dintre…

- Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" va sustine Turneul national de Paste "Saptamana Patimilor" in perioada 29 martie - 13 aprilie, in opt orase din Romania.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, cele noua spectacole extraordinare "Saptamana Patimilor", dirijate de Anna Ungureanu…

- Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" va sustine Turneul national de Paste "Saptamana Patimilor" in perioada 29 martie - 13 aprilie, in opt orase din Romania.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, cele noua spectacole extraordinare "Saptamana Patimilor", dirijate de Anna Ungureanu…