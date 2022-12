Patru persoane si-au pierdut viata in incendii, in ultimele 24 de ore. Unde s-au produs tragediile In cursul zilei de ieri, pompierii din intreaga tara au actionat pentru stingerea a 93 de incendii, majoritatea dintre acestea produse la locuinte. In urma acestor evenimente, patru persoane si au pierdut viata, in judetele Braila 1 victima , Iasi 1 victima si Mehedinti 2 victime .Situatia cea mai complexa a avut loc, ieri seara, in localitatea Rudina din judetul Mehedinti, acolo unde colegii nostri au actionat pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuinta. Pe timpul interventiei, pom ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

