- O pneumonie letala face ravagii in Kazahstan. 1772 de persoane au murit de la inceputul lunii iunie, scrie Mediafax.In plina pandemie de coronavirus, Kazahstanul se confrunta cu un val de imbolnaviri cauzate de pneumonie. Ambasada Chinei din Kazahstan a emis o alerta de calatorie catre prorpii…

- Pana astazi, 1.799 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 06.07.2020 (10:00) – 07.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 31 decese (18 barbați și 13 femei), ale...

- Doua persoane au murit și doua au fost ranite, luni, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de trenul București Nord – Suceava, in comuna Itești, județul Bacau. Potrivit ISU Bacau,...

- Mai multe persoane ar fi murit intr-un azil de batrani care a fost inundat sambata in sud-vestul Japoniei, intr-o perioada in care aceasta tara este devastata de ploi torentiale, inundatii si alunecari de teren, au anuntat companii mass-media nipone, citate de DPA si AFP. In mod oficial, pana la…

- Hugh Downs, un legendar prezentator de televiziune al posturilor NBC si ABC, precum si in cadrul unor emisiuni de divertisment precum "Concentration", a murit joi la venerabila varsta de 99 de ani la resedinta sa din Scottsdale, Arizona, relateaza EFE. Nepoata lui Downs a anuntat decesul…

- Conform autoritaților, pana astazi, 1.651 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 29.06.2020 (10:00) – 30.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (12 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bistrița-Nasaud,…

- Șapte persoane din New Mexico care au baut dezinfectant de mâini s-au intoxicat cu metanol. Trei dintre acestea au murit, trei se afla în stare grava, iar una și-a pierdut vederea permanent, relateaza CNN.Citește integral pe Digi24.ro

