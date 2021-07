Peste 2.000 de candidati au sustinut in cursul zilei de ieri examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, concurentii sustinand probele scrise la primele ore ale diminetii. Astfel, potrivit reprezentantilor universitatii, candidatii au fost prezenti in sali de la ora 8.00, permitandu-se accesul pana la 9.30. De la ora 10.00 a avut loc testul grila, durata examenului fiind de trei ore. Conform reprezentantilor UMF Iasi, distributia candidatilor s-a efectuat in 86 de sali, 56 de sali ale institutiei de invatamant superior medical, 15 sali de la Universitatea…