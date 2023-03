Patru pakistanezi opriți la frontiera cu Ungaria Politistii de frontiera satmareni au depistat patru cetațeni din Pakistan care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu intenția de a ajunge in Italia. Ieri, 16 martie a.c., polițiștii de frontiera satmareni au desfașurat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale, acțiune la care a participat și un lucrator din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Carei. In jurul orei 14.30, in localitatea Berveni, au fost depistați patru cetațeni de origine afro-asiatica. Persoanele nu iși justificau prezența in zona, iar inițial au declarat ca sunt sirieni și ca nu au asupra lor documente… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

