Patru migranți ”rătăciți”, găsiți în apropierea Gării CFR de către echipele Poliției Locale și cele de la Asistența Socială Baia Mare (FOTO) Echipele Poliției Locale și de la Asistența Sociala au depistat astazi, in jurul orei 10.30, in apropierea Garii CFR din Baia Mare patru persoane, considerate ca fiind posibili migranți. Cei patru au fost abordați de catre echipajele care incercau sa afle din ce țara provin și cum se numesc insa aceștia nu au scos niciun sunet. Avand in vedere contextul actual, de prevenire a raspandirii infectarii populației cu COVID-19, cetațenii straini au fost conduși la Poliția TF, care a derulat toate procedurile conforme cu starea de urgența. Au fost anunțați și reprezentanții DSP Maramureș, iar un echipaj… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

ziarmm.ro

