Patru migranți, găsiți de Poliția de Frontieră pe osiile unor camioane. Toți intenționau să ajungă în Germania Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat patru barbați, cetațeni straini, care se aflau ascunși pe osiile semiremorcilor a doua camioane. In ambele cazuri, migranții au declarat ca intenționau sa ajunga in Germania. In cursul zilei de sambata, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera giurgiuveni au efectuat controale specifice asupra a doua ansambluri rutiere, conduse de catre un cetațean ucrainean, in varsta de 43 de ani, respectiv de catre un cetațean roman, in varsta de 26 de ani. Șoferii transportau conform documentelor de insoțire a marfii, jante auto incarcate din Turcia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

