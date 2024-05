Stiri pe aceeasi tema

- Mamadou Thiam, 29 de ani, este așteptat sa revina in Romania, U Cluj l-a inclus in planurile sale intr-o campanie spectaculoasa de achiziții. Dupa Ovidiu Popescu, proaspat campion cu FCSB, ardelenii il pot readuce pe varful ce a fost dorit și de Gigi Becali in roșu și albastru U Cluj pregatește primul…

- Fenomenul a putut fi urmarit cu ochiul liber, inspre nord, mai ales din afara oraselor, in zone care nu sunt afectate de poluarea luminoasa. „Trebuie privit inspre nord si trebuie asteptat, pentru ca fenomenele acestea sunt imprevizibile. Chiar daca se anunta ca vor fi vizibile de undeva, uneori nu…

- Anca Pandrea (78 de ani) este una dintre cele mai apreciate actrițe de telenovele din Romania. Pe langa zambetul ștrengar pe care il afișeaza zi de zi, artista ascunde o durere mare in suflet și anume aceea ca nu a devenit mama chiar daca a facut toate eforturile sa iși indeplineasca acest vis, noteaza…

- Cu Florentina Ion m-am intalnit la inceputul lunii martie, la sediul editurii Didactica Publishing House de pe Splaiul Independenței, intr-o zi in care simțeam ca vantul are sa ma dea jos din picioare. Aveam ulterior sa-mi recapat forțele cand am intrat in biroul companiei (mai mic de la pandemie…

- In acest an, catolicii sarbatoresc Paștele catolic pe 31 martie 2024. Printre vedetele care au religie catolica se numara și Andreea Esca. Prezentatoarea de la Pro TV a sarbatorit alaturi de familia ei, departe de București. Pe rețelele de socializare, știrista le-a aratat fanilor unde a mers alaturi…

- Andreea Marin este una dintre cele mai iubite prezentatoare tv din Romania. Romanii o adora de pe vremea cand prezenta emisiunea „Surprize, Surprize”, difuzata de postul de televiziune TVR 1. Vedeta este un exemplu pentru multe doamne și domnișoare. Recent, ea a transmis un mesaj puternic pe social…

- Retrasa de la echipa naționala dupa Mondialul de anul trecut, Cristina Neagu, 35 de ani, a vorbit despre momentele cele mai importante ale carierei, de la inceputuri și pana la momentul actual, despre sacrificii, responsabilitate, rolul de lider al echipei, dar și despre celebritate, prezența jucatorilor…

- Repartitoarele au devenit obligatorii prin lege? Despre necesitatea lor, daca sunt obligatorii sau nu, daca ne aduc reduceri la factura de caldura aflam de la Radu Opaina, președinte al Federației Asociațiilor de Proprietari din Romania . Cand consimțim sa cumparam un apartament intr-un bloc, din start,…