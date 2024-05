Stiri pe aceeasi tema

- O noua acțiune in a SPJ Salvamont Maramureș in zona Vf. Farcau, M-ții Maramureșului pentru gasirea, acordarea primului ajutor și evacuarea unui cetațean ucrainean de 22 ani. The post O noua actiune Salvamont in Muntii Maramuresului pentru gasirea unui ucrainean de 22 de ani first appeared on Informatia…

- O echipa mixta de salvamontisti si politisti de frontiera actioneaza luni pentru recuperarea a doi tineri ucraineni care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, a informat Serviciul Salvamont Maramures.Actiune de cautare salvare in Muntii Maramuresului, zona abrupta a Varfului Pop Ivan…

- ”Actiune de cautare salvare in M-tii Maramuresului, zona abrupta a Vf Pop Ivan a doi cetateni ucrainieni cu varsta de 26 si respectiv 36 ani, rataciti si extenuati, aflati de cateva zile pe munte”, transmite Salvamont Maramures.Salvamontistii precizeaza ca cei doi barbati au fost localizaii de catre…

- Salvamontistii si politistii de frontiera care au plecat, vineri, sa salveze un ucrainean ratacit in Muntii Maramuresului, dupa ce a trecut granita, au depistat in drum spre acesta alți patru ucraineni, relateaza News.ro.O echipa a Salvamont Maramures si o echipa a Politiei de Frontiera a ITPF Sighetu…

- Doi tineri ucraineni care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului au fost coborați de un localnic din comuna Poienile de sub Munte, a informat, marti seara, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga, citat de Agerpres. „Cei doi ucraineni au fost reperati…

- Salvamontistii si politistii de frontiera au declansat o operatiune de cautare si recupare si salvare a trei cetateni ucraineni care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, a informat, joi dimineata, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga. „Actiune de cautare…

- In noapte echipele Salvamont Maramureș au primit un apel de urgența la numarul de urgența 112. Doua persoane tinere, de naționalitate ucraineana, in varsta de 24 și respectiv 26 de ani, erau ratacite in munții Maramureșului, in apropierea frontierei cu Ucraina. Ei se confruntau cu hipotermia și aveau…

- Actiune in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului ptr cautarea unui cetatean ucrainean de 38 ani a carui disparitie a fost anuntata de sotia acestuia. The post MISIUNE DE SALVARE SALVAMONT A supraviețuit 4 zile in viscol și nameți și de doi metri. Ucrainean salvat din Munții Maramureșului…