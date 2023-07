Stiri pe aceeasi tema

- Patru elevi din Romania au obtinut medalii de aur, argint si bronz la Olimpiada Internationala de Chimie, care s-a desfasurat in perioada 16-25 iulie 2023, in Zurich (Elvetia).Cei patru elevi care au participat la olimpiada sunt: Ristache Vlad Gabriel, Colegiul National de Informatica ”Tudor Vianu”…

- Olimpiada Internaționala de Chimie, care are loc in perioada 16 – 25 iulie 2023, in Zurich, Elveția, aduce noi premii pentru Romania, transmite Ministerul Educației. Este vorba despre urmatorii: Ristache Vlad Gabriel, Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” București, medalie de aur Rascarachi…

- Alina Ion, managerul Spitalului „Sfantul Sava” din Pantelimon, a facut o cerere referitoare la medicii absolvenți de medicina, in contextul in care tot mai mulți aleg sa profeseze in strainatate. Ea susține ca aceștia ar trebui obligați sa lucreze in Romania, dupa terminarea studiilor, pentru o perioada…

- Un tanar in varsta de 17 ani a pierit intr-un camin unde era cazat in timpul unei tabere de vara organizate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prietenii tanarului au relatat ca acesta s-a trezit in mijlocul nopții și le-a spus ca nu poate respira, dupa care s-a prabușit la pamant. Unul…

- David Popovici, multiplul campion al Romaniei la inot, a anunțat, pe rețelele de socializare, la ce facultate va incepe cursurile din toamna. A ales un domeniu care il ajuta in cariera sa sportiva. David Popovici, intre sport și psihologie David Popovici a dat vestea pe rețelele de socializare. El va…

- Gradinile, dar și vechile poteci din jurul Castelului Peleș prind din nou viața și culoare. Cu ajutorul Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara București prin Facultatea de Horticultura București, 50 de studenți și cadre didactice au contribuit la un amplu

- Doi foști premieri ai Romaniei, Adrian Nastase și Viorica Dancila, se afla in aceste zile la Beijing, la invitația Institutului Cultural Roman. Potrivit unui mesaj publicat de Nastase pe blogul personal, acesta a fost invitat sa țina „prelegeri” și sa participe la dezbateri la Institutul diplomatic,…

- Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj Napoca ocupa și in 2023 prima poziție intre universitațile din Romania in clasamentul international al universitaților (CWUR- Center for World University Ranking. Potrivit CWUR, la nivel internațional, UBB ocupa poziția 923 din 20531 de universitați analizate,…