Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Eugen Apjok a anuntat, in cursul zilei de joi, echipa de start pe care se va baza la meciul cu Irlanda, partida de debut a „Stejarilor” de la Cupa Mondiala de Rugby 2023, competiție gazduita de Franța.

- Romania va fi capabila sa rivalizeze din nou cu echipele de prim-plan ale rugby-ului in cazul in care guvernul sau va investi in acest sport, a declarat pentru AFP neozelandezul Vern Cotter, membru al staffului "Stejarilor", care vor debuta sambata la Cupa Mondiala 2023 impotriva Irlandei, potrivit…

- Am intrat in saptamana debutului de Cupa Mondiala. Șase rugbiști de la SCM USV Timișoara fac parte din lotul Romaniei pentru intrecerea din Franța. Ediția 2023 este a zecea din istoria acestei competiții, care a avut startul in 1987. Țara noastra a participat la opt dintre cele noua ediții disputate…

- CONVOCAȚI… Barladenii Cristi Chirica, Ștefan Iancu și Gabriel Rupanu au primit vestea mult așteptata: vor reprezenta Romania la Cupa Mondiala de rugby din Franța, competiție care se va desfașura in perioada 8 septembrie – 28 octombrie. Capitanul echipei va fi barladeanul Cristi Marian Chirica (26 de…

- SCM USV Timisoara va avea cinci reprezentanti in lotul nationalei Romaniei de rugby pentru turneul final din toamna. Vlad Neculau, Gabriel Rupanu, Alin Conache, Marius Simionescu si Tevita Manumua au fost selectionati de la formatia de pe Bega, care a avut si alti componenti in pregatire sub comanda…

- Stafful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de jucatori care va evolua la Cupa Mondiala din Franta, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Rugby pe site-ul oficial. Capitanul echipei va fi Cristi Chirica (26 ani), jucator ce evolueaza pe postul de flanker sau la…

- Staff-ul tehnic al echipei naționale de rugby a Romaniei a stabilit cei 33 de Stejari care vor juca la Cupa Mondiala de Rugby din Franța. Capitanul echipei va fi Cristi Chirica (26 ani), jucator ce evolueaza pe postul de flanker sau la inchidere. Vice capitanii echipei sunt Ovidiu Cojocaru și Mihai…

- Cupa Mondiala la Rugby care va avea loc in Franța va avea intre competitoare și echipa Romaniei care va debuta la 9 septembrie de la ora 16:30 impotriva Irlandei. Intre mulții debutanți ai Stejarilor la un asemenea nivel este și Alexandru Savin, jucator format la Școala focșanena de rugby a regretatului…