Patru elicoptere ale Ucrainei, model H225, au ajuns in Romania. Oficial, aceste elicoptere au ajuns in Romania pentru a li se executa lucrari de mentenența (intreținere). Acest model de elicopter este produs de compania Airbus, care are o uzina in județul Brașov, la Ghimbav. Aici se vor executa și lucrarile de mentenanța. „Autoritațile ucrainene au solicitat parții romane aprobari diplomatice de survol cu destinația finala Ghimbav, jud. Brașov, pentru un numar de 4 elicoptere, in scopul efectuarii operațiunilor de mentenanța la Airbus Helicopters Romania, potrivit contractelor in vigoare”, a precizat,…