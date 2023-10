Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un incident șocant care a avut loc in localitatea Razvad de pe DN 72, un autoturism a intrat in coliziune cu o ambulanța, lasand in urma trei persoane ranite. Traficul este blocat pe ambele sensuri ale drumului in acest moment. La fața locului au intervenit imediat forțe de intervenție, inclusiv…

- O mașina de poliție a fost implicata, joi seara, intr-un accident in județul Galați, in timp ce se pregatea sa plece in urmarirea unui șofer vitezoman. „Un echipaj de poliție rutiera din cadrul Biroului Rutier Galați efectua joi seara activitați de supraveghere a traficului rutier, cu aparatul radar…

- Un polițist de 24 de ani a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce autospeciala pe care o conducea pe DN 22 (E 87) a fost lovita la Somova, județul Tulcea, de un alt autoturism și aruncata pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un vehicul care circula regulamentar, informeaza Dobrogea News.„Un barbat in varsta…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a anuntat ca politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati, miercuri, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22 E 87, in care a fost implicata o autospeciala de politie.“Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi…

- O tanara, pasagera intr-o masina, a murit dupa ce aceasta a intrat intr-o alt autovehicul. Accidentul a avut loc joi pe DN 2 (E85), la iesire din Ramnicu Sarat catre Vrancea, scrie Agerpres. Soferita unui autoturism care ar fi circulat pe acostamentul DN 2 (E85) nu s-a asigurat cand a virat la stanga,…

- Miercuri, 02 august, la ora 16,39, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.J. 193, in localitatea Ardusat, s-a produs un accident rutier cu victima. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre localitatea Pomi inspre Colțirea,…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis ca politistii din Calafat au fost sesizati in noaptea de duminica spre luni in legatura cu producerea unui accident rutier in localitatea Dobridor. “Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca un barbat, de 25 de ani, din comuna Motatei,…

- O mașina de poliție s-a rasturnat la Roma, vineri, urmarind un autoturism cu numere romanești. Doi ofițeri de poliție au ajuns la spital, unul dintre ei fiind in stare critica, informeaza Rotalianul. Urmarirea a inceput in centrul orașului și s-a incheiat pe autostrada A24, cand mașina de poliție s-a…