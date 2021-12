Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii au murit, iar alti cinci au fost grav raniti dupa ce au cazut de la inaltimea de 10 metri dintr-un castel gonflabil care a fost luat pe sus de vant, in timpul unei serbari la o scoala din Australia, scrie CNN. La fata locului au fost trimise echipe de interventie, inclusiv elicoptere.

- Un grav accident de munca s-a produs la dana 18 a Portului Constanța. Un angajat a murit, transmite IPJ Constanța. Poliția a fost anunțata prin numarul de urgența 112. La fața locului...

- Un accident grav s-a produs, duminica, pe o șosea din județul Bacau. O mașina a fost aruncata in afara drumului dupa ce a fost lovita de un camion. Doi copii și un adult au murit, iar un ranit este dus la spital.

- Inca un angajat la Cancelariei de Stat, implicat in tragicul accident rutier produs pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei a murit pe patul de spital. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al prim-ministrului, Anastasia Taburceanu.

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta seara, pe DN 7 in comuna Tartașești, in care au fost Post-ul Accident grav la Tartașești! Doua persoane au murit, iar alte patru, printre care trei copii, sunt ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 28 de ani, din Radauți Prut, a murit intr-un accident cumplit produs luni dimineața, in Miorcani. Tanarul a avut nunta cu doar o zi inainte de a muri. Tanarul se afla in mașina care a intrat intr-un cap de pod. Acesta era alaturi de alți patru prieteni, iar la volan era un șofer de 22 de…

- Un barbat de 74 de ani, din Giurgiu, a murit, miercuri, in urma unui accident rutier petrecut pe un drum județean. Omul era singur in mașina. Evenimentul a fost inregistrat in jurul orei 12.30, pe DJ 504, spre localitatea Vieru, din județul Giurgiu. Potrivit ISU Giurgiu, in accident a fost implicat…