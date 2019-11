Patru cetăţeni din Vietnam, descoperiți într-o autoutilitară la P.T.F. Nădlac NADLAC. La volanul autoutilitarei – marca Fiat Ducato -, inmatriculata in Polonia, se afla un cetațean polonez in varsta de 62 de ani. Șoferul transporta placi din PAL pentru o societate din Polonia. Polițiștii de frontiera au efectuat un control amanunțit al autoutilitarei, in urma caruia, in compartimentul destinat transportului de marfa, au fost descoperite ascunse patru persoane, cetațeni straini. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca cei patru sunt cetațeni vietnamezi, toți barbati, cu varste cuprinse intre 21 și 30 de ani, care intentionau sa ajunga in state din vestul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

