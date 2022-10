Patru artisti isi unesc fortele pentru o productie deosebita. Sunnery James & Ryan Marciano, Bruno Martini si Mayra lanseaza Closure

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa lansata de Mandinga la finalul acestei veri – „Pura Vida”, s-ar traduce prin „100% viața”! Și, practic, asta și transmite aceasta piesa: pofta de viața, buna dispoziție și energie pozitiva. Mandinga inseamna: Barbara, Alexander, Chupi, Valentin și Tony, un grup de artiști talentați și cu multa…

- Roxen și RAVA lanseaza single-ul „Niciodata Inapoi’ – o piesa sensibila in care cei doi artiști se completeaza perfect. Roxen este o artista extrem de cameleonica, reușind sa se transforme la fiecare noua lansare, iar „Niciodata Inapoi” este o piesa pe care fanii Roxen și RAVA o așteapta in suspans.…

- Loredana și Mahony vin la {st.art: Festival cu o colaborare inedita. Cei doi artiști vor urca impreuna pe scena festivalului unde se va auzi in premiera remixul celebrei piese ”Buna seara, iubite”, semnat de Mahony. Piesa, lansata in varianta originala in 1987, este pentru prima data remixata. Cei doi…

- Doi artiști din zona Campiei Turzii au adunat peste 9,6 milioane de vizualizari pe YouTube, cu piesa lor. Piesa ”Rau ma dor ochii ma dor” a fost urcata pe YouTube in urma cu 8 ani, iar pana acum a adunat 9.630.995 de vizionari. ”“Rau ma dor ochii ma dor” este un cantec folk pe care [...] Articolul Doi…

- Doi artiști din zona Turzii au adunat peste 9,6 milioane de vizualizari pe YouTube, cu piesa lor. Piesa ”Rau ma dor ochii ma dor” a fost urcata pe YouTube in urma cu 8 ani, iar pana acum a adunat 9.630.995 de vizionari. ”“Rau ma dor ochii ma dor” este un cantec folk pe care noi [...] Articolul Doi artiști…

- O prezența la radio pentru Amedeo s-a transformat intr-o colaborare de excepție cu Alexandra Stan pentru „Mai vara”, o piesa cat un anotimp cald, despre o poveste de dragoste ajunsa la final. Mixul dintre doi artiști plini de energie și sensibilitate transforma „Mai vara” intr-o piesa cu un sound cu…

- Renault Group și Vitesco Technologies, companie din domeniul tehnologiilor de transmisie moderne și a soluțiilor de electrificare, au anunțat semnarea unui parteneriat strategic vizand dezvoltarea in comun și producția de sisteme de electronica de putere pentru motorizari electrice și hibrid.…

- NN, liderul pieței de asigurari de viața din Romania, și MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, incheie un parteneriat strategic și amplifica, astfel, demersurile prin care susțin romanii sa aiba grija de sanatatea lor. Parteneriatul pe termen lung dintre NN și MedLife va…