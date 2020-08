Patru arbitri români, depistați pozitiv cu COVID-19. Reacția FRF Federația Romana de Fotbal anunța ca patru dintre arbitrii din lotul pentru Liga 2 au fost depistați pozitiv in urma testarilor efectuate inainte de reluarea sezonului competițional. „Oficialii de joc in cauza, doi arbitri de centru și doi asistenți, au fost retrași de la delegari pana cand aceștia vor fi confirmați vindecați. Numarul cazurilor arbitrilor depistați pozitiv […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

