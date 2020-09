Stiri pe aceeasi tema

- La Directia judeteana de Sanatate Publica (DSP) Constanta a fost inregistrat, miercuri, un focar de COVID-19, dupa ce patru angajate au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 si au fost internate la Spitalul de Boli Infectioase Constanta, scrie News.roDirectorul DSP Constanta, Cristina Schipor,…

- Astazi, 17 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 912;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 550;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 13 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 824;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 530;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 10 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 750;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 491;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 7 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 651 (unul dintre pacienții testați și confirmați in alt județ, care s-a regasit in buletinul informativ de luni, 6 iulie, a fost atribuit…

- Astazi, 6 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 644 (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului Buzau);  Numar persoane vindecate Covid-19…

- 18 noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate in județul Buzau, in ultimele 24 de ore, potrivit autoritaților din sanatate. „Astazi, 27 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  15 persoane se afla in carantina instituționalizata.  1090 persoane sunt izolate…