Patronul Tik Tok își obligă angajații să muncească mai puțin Grupul chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, a ordonat angajatilor sai sa munceasca doar noua ore pe zi, de la 10.00 la 19.00, de luni pana vineri. Pentru chinezi este șocant, ei fiind obișnuiți sa munceasca, zilnic, minimum 12 ore, șase zile pe saptamana. In cazul in care angajații Tik Tok ar vrea sa munceasca peste program, ei vor trebui sa ceara o permisiune, cu o zi in avans, potrivit unui document intern, citat de Bloomberg. Ritmul de lucru intens din China, cunoscut popular sub denumirea “996” pentru ca angajatii lucreaza de la 9:00 dimineața la 9:00 seara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

