- Cuvantul de imbarbatare al ierarhului ortodox vine pe fondul unei ample actiuni umanitare, in urma careia Arhiepiscopia s-a obligat sa asigure hrana si produse de stricta necesitate pentru persoanele carantinate, precum si pentru cele izolate la domiciliu in Galati si Braila.

- Organizatia patronala HORETIM semnaleaza ca, in industria ospitalitatii din Timis, din cauza coronavirusului, activitatea comerciala a scazut brusc, cu pana la 80-90%, in decurs de cateva zile, si estimeaza continuarea acestei crize pentru cateva luni, context in care solicita sprijinul autoritatilor…

- E important ca in astfel de momente de criza, antreprenorii sa aiba un alt mindset și sa iasa din situația de blocaj, pentru a preveni riscuri mari pentru afacerea sa, sa vada unde se afla din punct de vedere financiar, sa simta efectele și ce implica pentru business. „Din ceea ce am observat in ultimele…

- In plina criza a raspanidirii cu rapiditate a coronavirusului, numarul celor infectati cu virusul ucigas din China ajungand la 29 de persoane, Klaus Iohanni, presedintele Romaniei, a transmis un mesaj tutror romanilor.

- Replica proprietarului Eurolines vine dupa ce ziarul a scris ca Dragoș Anastasiu e la un pas sa cumpere un teren al statului, la o treime din prețul evaluat de expert.Parcela de aproape 15.000 de metri patrați, aflata in Bucureștii Noi - Straulești, pe malul lacului, aparține Biroului de Turism pentru…

- Antreprenori din toata țara s-au inscris la Imperiul Leilor cu dorința de a-și vedea visul finanțat. In prima ediție a emisiunii, care va avea loc miercuri, 12 februarie, telespectatorii vor afla cine sunt cei care au reușit sa convinga investitorii sa le finanțeze afacerea și cat de mari sunt sumele…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, si-a criticat dur jucatorii si pe antrenorul Bogdan Arges Vintila dupa infrangerea, scor 0-1, din meciul cu CFR Cluj, potrivit News.ro:"Patronul FCSB spune adevarul despre ce e vorba. El isi apara echipa lui si jucatorii lui, acum o saptamana, acum doua saptamani,…

- Unul din patru angajatori nu va acorda nicio majorare salariala in 2020, iar 35,5% afirma ca majorarile salariale planificate pentru 2020 vor fi de cel mult 5%, arata datele unui sondaj efectuat de BestJobs transmise luni MEDIAFAX.Citește și: Start la alianțe locale spectaculoase / L.Orban,…