Patronul firmei care a executat lucrarile la internatul din Odorheiu Secuiesc, al carui perete s-a prabușit peste copii, a fost reținut pentru 24 de ore, conform unor surse judiciare. Laszlo Szilveszter Sandor este administrator și acționar unic al SC Lareno – Fa SRL, firma executanta a proiectului de la cladirea internatului din Odorheiu Secuiesc. El […]