- Magistratii Judecatoriei Ploiesti au admis, miercuri seara, propunerea de arestare preventiva formulata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pe numele omului de afaceri Cornel Dinicu, cel care infiintase si care administra, in fapt, complexul turistic Ferma Dacilor din Tohani. Administratorii…

- Anchetatorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au finalizat, joi seara, cercetarea la fata locului in dosarul Fermei Dacilor, care a ars in urma unui incendiu izbucnit pe 26 decembrie, in cea de-a doua zi de Craciun. Al optulea cadavru nu a fost identificat, insa sub ruine au fost gasite…

- Un incendiu a mistuit Ferma Dacilor in a doua zi de Craciun. Opt persoane și-au pierdut viața, trei dintre decedați fiind din familia Ene. Matei și-a pierdut atat tatal, cat și cei doi frați.

- „Ne-am cazat pe 24. Pe 25 a fost sarbatoarea de Craciun și am stat impreuna cu grupul de prieteni la masa de sarbatoare. Noi am fost cazați la casuțele de jos, care erau in paralel cu cladirea principala unde s-a intamplat incendiul. Catre dimineața, intre 06:15-06:20, cam așa, am auzit niște sirene,…

- In a doua zi de Craciun, la data de 26 decembrie 2023, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. In urma cercetarilor s-a constatat ca acest complex care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a șase persoane. Iata declarațiile cutremuratoare…

- In lumea jurnalismului, linia fina dintre informare și manipulare devine tot mai fragila, mai ales in contextul recentelor evenimente care au avut loc la o pensiune de pe dealul Istriței, din Tohani, in a doua zi de Craciun. Incendiul devastator, pierderea de vieți și drama umana au fost transmise in…

