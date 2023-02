Procurorii bihoreni ancheteaza modul in care apartamentul unei octogenare a ajuns in proprietatea patronilor azilului in care aceasta și-a gasit sfarșitul, puși sub urmarire penala, dar și pe o angajata a stabilimentului și pe doua funcționare ale Primariei Nojorid care i-au ajutat. Judecatoria Oradea a anulat contractul de intreținere pe care proprietarii azilului „Decența pentru batrani” l-au incheiat in ianuarie 2020 cu oradeanca Lenche Cuc, dupa ce aceasta a fost internata in camin contra unei taxe platite, din pensie, de sora ei, din oraș, scrie bihoreanul.ro. Moștenitorul, anunțat de deces…